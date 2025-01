Douglas Luiz può lasciare la Juventus?

Lapotrebbe effettuare qualche uscita, magari anche prestigiosa, per ottenere un tesoretto utile a finanziare i colpi in entrata, si sa, questo è il calciomercato. Nella lista di coloro che potrebbero lasciare la Vecchia Signora nel corso della sessione invernale di mercato c'è il centrocampista brasiliano, approdato in estate dal West Ham, ma che ancora complici gli infortuni non è riuscito ad incidere troppo agli ordini di Thiago Motta.Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport il brasiliano avrebbe estimatori dalla Premier League,. Tuttavia per evitare una minusvalenza la Juventus dovrebbe cederlo per almeno 45 milioni, una cifra decisamente elevata ma da cui la Vecchia Signora non ha intenzione di scendere. Una situazione complessa ma uno tra Douglas e Fagioli potrebbe salutare Torino ed, al momento, il centrocampista italiano sembra non avere offerte.





