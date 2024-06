Giovanniè accostato alla Juventus nel corso della ultime settimane. Il capitano delal momento sembra sempre più in rottura con i partenopei di Antonio. Proprio il tecnico salentino, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, avrebbe chiamato Di Lorenzo dopo la gara tra Spagna ed Italia, dove DiLo è stato protagonista di una prestazione decisamente opaca, il neo tecnico partenopeo lo ha blindato per l’ennesima volta, gli ha ricordato la sua importanza all’interno del progetto tecnico. Il giocatore però avrebbe ribadito la propria volontà quindi quella di lasciare gli azzurri al termine dell'Europeo attualmente in corso in Germania.