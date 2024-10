Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il profilo di Jonathan David rimane uno di quelli maggiormente graditi a Cristiano Giuntoli nell'ottica di rinforzare l'attacco della Juventus già a partire dalla sessione di gennaio. Il centravanti canadese, che in carriera ha messo a referto 124 reti in 273 presenze da professionista, non rinnoverà il suo contratto (scadenza giugno 2025) con il club francese e di conseguenza tra pochi mesi sarà libero di firmare a zero con qualsiasi club.Su di lui - sottolinea il Corriere dello Sport la Juve sta facendo una doppia riflessione, una di natura economica e un’altra tattica: il suo eventuale ingaggio a zero rappresenterebbe un vero e proprio affare visto il valore di un calciatore nato nel 2000.Dal punto di vista tecnico, invece, Thiago Motta ritiene che il canadese abbia le caratteristiche ideali non solo per dare il cambio a Vlahovic ma anche per coesistere con il centravanti serbo, grazie alla sua capacità di legare il gioco della squadra.