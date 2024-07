Federicoal momento non ha fretta di decidere il proprio futuro, né ha l'impellente necessità di farlo. La situazione indefinita, in virtù della scadenza del suo contratto nel 2025, si è trasformata in un vantaggio per l'attaccante, che viene descritto come sereno e tranquillo a pochi giorni dal suo matrimonio con Lucia. Pur avendo sperato di poter giocare un altro Europeo da protagonista, seguendo il successo con Mancini, Chiesa ora si trova in una fase di serena attesa: ha deciso di valutare con calma le opzioni per il suo futuro dopo le nozze.Il passare del tempo sembra giocare a favore di Chiesa e di chi sta trattando il suo cartellino, mentre il contrario si può dire per la Juventus. Cristiano Giuntoli mostra segni di impazienza per la situazione del suo numero 7.