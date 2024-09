Il presidente dell', ha parlato della sfida in programma sabato 14 settembre e che vedrà l'Empoli ospitare la Juventus. Il massimo dirigente dei toscani ha presentato la gara parlando a 'Il Tirreno':"Il fatto che ci sia la Juventus ci porterà a dare il 105%, tutti quanti, per provare a fare una bella figura. Sarà una bella giornata di sport, un’altra festa per la nostra città, e speriamo di onorarla al meglio. Si respira un bel clima, è vero. I tifosi più attempati, come me, sanno bene cosa ci aspetta ma i più giovani soprattutto sembrano ancora galvanizzati dalla notte magica del 26 maggio scorso, quando abbiamo battuto la Roma conquistandoci la salvezza in casa nostra".