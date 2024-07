La Roma, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, è convinta di avere ormai in pugno Matias Soulè, esterno offensivo classe 2003 di proprietà della Juventus e reduce da una stagione in prestito al Frosinone. I bianconeri, come detto, vorrebbero incassare 35 milioni di euro ma al momento le uniche offerte pervenute - dai giallorossi appunto e dal Leicester - non soddisfano tale richiesta. Tuttavia la Roma è convinta di partire da una posizione di vantaggio in quanto avrebbe la preferenza totale da parte del calciatore che preferirebbe rimanere in Serie A per andare in una piazza ambiziosa dove ritroverebbe i connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes. Per questo motivo la squadra di Daniele De Rossi crede di poter arrivare al calciatore sborsando una cifra sensibilmente inferiore a quella fissata dalla Juve.