Il contratto che lega Adrienallaè sempre più vicino alla scadenza. 30 giugno ultimo giorno. Al centrocampista francese è già stata recapitata, ormai da tempo, un'offerta per il prolungamento di contratto e la permanenza a Torino. Offerta che ad oggi non ha ancora ricevuto una risposta, ecco che quindi Adrien diventerebbe una ghiotta occasione a zero per molte big d'Europa ma non soltanto. Infatti, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera ilavrebbe avuto alcuni contatti con la mamma agente di Rabiot, la signora Veronique, ed avrebbe manifestato interesse per il centrocampista della Juventus.