Con l'ormai certo arrivo di Michelealla Juventus chi si guarda attorno è il portiere polacco Wojciechche sembra prossimo all'addio alla Vecchia Signora. Stando a quanto scrive oggi il Corriere della Sera il portiere polacco infatti potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. In quanto, quello arabo, sarebbe l'unico campionato che potrebbe permettersi di versare un ingaggio simile a quello attualmente percepito dal portiere della Juventus. Szczesny potrebbe quindi lasciare Torino, biglietto verso l'Arabia dove le estimatrici non mancano, sola andata.