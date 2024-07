Thiago Motta ha chiesto le foto dei dipendenti della Juventus: il motivo

È iniziata allaufficialmente ieri la nuova era Juventus targata. Partendo dalle passerelle di alcuni giocatori al JMedical, per avere il gruppo al completo si dovrà aspettare ancora qualche settimana. Fino alle prime corse alla Continassa sotto lo sguardo attento del nuovo tecnico. Al centro infatti nelle idee di Thiago ci sarebbe la famiglia. Questo il curioso retroscena:Tuttavia, l'edizione odierna del Corriere della Sera svela un curioso retroscena sul nuovo tecnico della Vecchia Signora.(spogliatoi, palestra, campi) qualche giorno fa Thiago si sarebbe fatto consegnare tutte le foto delle quasi 100 persone che lavorano all'interno della Continassa.nel momento in cui ci avrà a che fare o anche solo li incrocerà. Questo come raccontato nella tesi dell'italo brasiliano che voleva far sentire tutti come in una famiglia, partendo quindi dalle basi e dal conoscere tutti per nome.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui