Il capitano della Juventusvorrebbe organizzare un incontro con la società per definire il suo futuro. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere della Sera infatti il difensore brasiliano sarebbe preoccupato dalle voci di mercato, in particolare quella del possibile approdo di Giovanni Di Lorenzo in bianconero. Nonostante il contratto del capitano sia in scadenza nel 2025 non è da escludere una sua possibile partenza già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Prima però vuole capire quali siano le intenzioni della società, per questo è in programma un colloquio.