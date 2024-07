Il futuro di Manuel Locatelli dovrebbe essere ancora alla Juventus, ad oggi non sembrerebbero esserci dubbi a riguardo. Arrivato nell'estate del 2021 dal Sassuolo, il classe 1998 dovrebbe continuare la sua avventura in bianconero. Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, il centrocampista si è presentato alla Continassa con il piglio di chi vuole riscattare l’esclusione dagli Europei da parte di Luciano Spalletti. In altre parole, solo un'offerta fuori mercato potrebbe convincere la Juve a privarsi del giocatore, legato al club sabaudo da altri quattro anni di contratto: il suo accordo con Madama scadrà infatti il 30 giugno del 2028.