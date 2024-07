Si agitano le acque attorno a Luis Hasa? Il classe 2004 è uno dei talenti più puri in dotazione alla Juventus Next Gen di Paolo Montero, ma il contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2025 non lascia dormire sonni tranquilli in casa bianconera. Proprio così, perché il rischio di poter perdere il ragazzo si fa via via più concreto qualora le parti non dovessero riuscire a trovare un accordo per un prolungamento di contratto più corposo.Come riportato dal Corriere di Torino, infatti, sul fantasista che ha brillato anche con la maglia dell'Under 19 dell'Italia ci sarebbero due squadre di Serie B, il Palermo e la Sampdoria, oltre ad alcuni club di Bundesliga che monitorano attentamente le sue prestazioni.