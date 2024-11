Il momento di Danilo alla Juventus

"Thiago Motta concondivide la lingua madre e poco altro; non c’è nessun caso: le connessioni umane sono scintille e qualche volta la luce resta spenta", scrive il Corriere dello Sport sulla situazione del difensore brasiliano.La cronaca, si legge, dice cheha giocato appena 5’ nelle prime 5, poi il minutaggio è cresciuto nell’ultimo mese dopo lo stop di Bremer e la gestione di Gatti. Danilo, in carriera un pilastro per allenatori come Allegri, Sarri, Guardiola, Zidane, Benitez, Castro e Muricy Ramalho, ora sembra per la prima volta in difficoltà. Lo sono anche i suoi compagni".