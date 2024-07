La posizione della Juventus su Soulé



La posizione della Roma su Soulé

Matiasdesidera andare alla. Lo ha espresso chiaramente a tutti: al club giallorosso, ai suoi agenti, alla famiglia e, soprattutto, alla. Tuttavia, la Juventus preferirebbe cederlo all'estero per due motivi: economico e sportivo. Laoffre maggiori risorse finanziarie rispetto alla Serie A, e Giuntoli non è entusiasta all'idea di rafforzare una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League.Soulé, dopo l'anno trascorso a, cerca un progetto in cui possa sentirsi centrale e vede nella Roma la soluzione ideale, grazie alla fiducia e all'importanza che il club giallorosso gli ha dimostrato.Situazione a Torino. Attualmente,è in ritiro con la, si sta allenando, e i tifosi bianconeri lo hanno accolto calorosamente alla Continassa, chiedendogli di restare tramite i social media. La Juventus non vuole cederlo per mancanza di talento, ma perché potrebbe realizzare una significativa plusvalenza, avendolo acquistato quattro anni fa per soli 120mila euro.lo valuta non meno di 30 milioni e ilsi è avvicinato a questa cifra offrendo 25 milioni più bonus. Da Torino hanno rifiutato l'offerta, ma con la possibilità di trattare ulteriormente. Tuttavia, il giocatore non è convinto di questa destinazione.Situazione a. La Roma, invece, non può e non vuole arrivare a quella cifra. Il club giallorosso valuta20 milioni e può aggiungere qualcosa tramite bonus o una percentuale sulla futura rivendita, ma non intende spingersi oltre. Nonostante il talento e il potenziale di crescita del ragazzo, le sue statistiche in Serie A contano cinquanta presenze e dodici gol.Soulé sa bene che a Trigoria lo desiderano: la società lo ritiene perfettamente in linea con l'identikit cercato dalla proprietà e l'allenatore lo considera uno dei giocatori più promettenti in Italia.





