Scambio Danilo-Raspadori a gennaio?

Si avvicina il mercato di gennaio, una sessione che vedrà laprotagonista con tante operazioni da fare in entrata. Secondo il Corriere dello Sport, non sarebbe da escludere anche un possibile scambio con ilDa capire la posizione diin casa Juve; il brasiliano ha il contratto in scadenza e non rinnoverà. Come riporta il quotidiano, dall'altra parte il Napoli deve decidere cosa fare con Giacomoche sta trovando poco spazio con Antonio Conte. Raspadori è un profilo che piace molto a Cristiano Giuntoli e la Juventus, oltre alla difesa, cerca dei rinforzi in attacco.