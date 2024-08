Rugani, l'offerta dell'Al-Ain



Non solo calcio

Una nuova avventura potrebbe presto attendere Daniele, il difensore della Juventus, che ha ricevuto una proposta allettante dall'Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti allenato dall'ex attaccante Hernan. L’offerta, che prevede un contratto triennale, potrebbe segnare una svolta nella carriera del giocatore, aprendo le porte a un trasferimento definitivo ad Abu Dhabi. A rivelarlo è il Corriere dello Sport., fresco vincitore della Champions League asiatica, ha messo sul piatto una proposta significativa per, che potrebbe lasciare la Juventus per una cifra di circa 3 milioni di euro. Il difensore, che nei giorni scorsi sembrava molto vicino a un trasferimento in prestito all’Ajax, ora potrebbe scegliere di dire addio definitivamente alla Vecchia Signora per iniziare una nuova avventura in Medio Oriente.L'offerta non rappresenta solo una grande opportunità per, ma anche per la Juventus, che potrebbe monetizzare la cessione di un giocatore che negli ultimi anni ha avuto un ruolo marginale nella rosa bianconera.Oltre alle prospettive sportive, la vita ad Abu Dhabi offre anche vantaggi per la sfera privata di. Infatti, c'è un forte interesse negli Emirati per l'attività da influencer di, moglie del calciatore, la cui presenza potrebbe ulteriormente rafforzare la decisione di trasferirsi. Questo elemento aggiunge un valore personale alla proposta, rendendola ancora più attraente per la coppia.Accettando l'offerta dell'Al-Ain, Rugani avrebbe l'opportunità di competere su palcoscenici internazionali di grande prestigio. L'Al-Ain, oltre a essere campione d’Asia, parteciperà al prossimo Mondiale per Club Fifa, torneo che vedrà la squadra emiratina sfidare le migliori formazioni del mondo. Tra queste, potrebbe anche ritrovarsi a fronteggiare la stessa, un evento che regalerebbe un tocco di ironia alla sua decisione di trasferirsi.





