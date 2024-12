Danilo: Napoli in attesa, Al-Nassr pronto a intervenire

ha affrontato il tema, concentrandosi sull’importanza del capitano nella sfida imminente contro la Fiorentina, ma senza sottrarsi alle questioni di mercato che lo riguardano. Il futuro del difensore brasiliano resta incerto: con il contratto in scadenza a giugno 2025, Danilo potrebbe presto acquisire lo status di parametro zero, una situazione che ilsta monitorando con attenzione.Per il momento, ilnon sembra disposto a versare un indennizzo per un giocatore di 33 anni, ma resta alla finestra nel caso si aprano spiragli per un trasferimento. La, però, non è intenzionata a lasciarlo partire facilmente. Intanto, l’Al-Nassr osserva con interesse e potrebbe rappresentare una destinazione alternativa per il capitano bianconero.Un'opzione concreta sul tavolo potrebbe essere uno scambio con Giacomo Raspadori. L'attaccante azzurro è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che potrebbe facilitare un'operazione tra i due club. Ne scrive il Corriere dello Sport.