Koopmeiners alla Juventus: è il giorno giusto?



Le cifre dell'affare



Percentuale anche per l'AZ

Lasta per chiudere una delle trattative più lunghe e complesse dell'estate, quella per l'acquisto di. Dopo mesi di tensioni, strategie e manovre, il club bianconero è finalmente vicino a mettere fine a questa telenovela che ha tenuto banco fin da marzo. Cristiano Giuntoli, il direttore tecnico della Juventus, ha messo in atto diverse mosse per raggiungere l'obiettivo, ma la svolta decisiva è arrivata quasi inaspettatamente.Il colpo di scena che ha avvicinatoa Torino è avvenuto ieri mattina, quando Lazarè apparso a Milano per le visite mediche con l'Atalanta. La Dea, dopo aver escluso Koopmeiners dai piani di Gasperini a seguito della richiesta di cessione e dell'invio di un certificato medico, ha individuato inil sostituto ideale. Questo passaggio ha spianato la strada alla Juventus, che ora può finalmente completare l'acquisto dell'olandese. Ne scrive il Corriere dello Sport.potrebbe arrivare a Torino da un momento all'altro, forse già domani o dopodomani, per le visite mediche e i consueti controlli di rito. L'accordo con il giocatore era già stato trovato quattro mesi fa: un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione, che grazie ai benefici fiscali ancora in vigore, costerà alla Juventus circa 5,9 milioni lordi all'anno per cinque anni.L'intesa tra le due società è stata sancita poco dopo Ferragosto per una cifra vicina ai 57 milioni di euro, leggermente inferiore alla richiesta iniziale di 60 milioni. Il pagamento sarà dilazionato in più esercizi:milioni subito, altrimilioni tra il 2025 e il 2028, e infineQuesta prassi di pagamenti rateizzati è ormai comune in tutta Europa e la Juventus non fa eccezione, come dimostrano anche i recenti acquisti di Douglas Luiz e Marcus Thuram, i cui cartellini saranno saldati rispettivamente in quattro e tre anni.Anche, club che aveva venduto Koopmeiners all'Atalanta nel 2021, trarràda questa operazione grazie a una clausola che prevede una percentuale del 10% sulla rivendita per l'eccedenza superiore ai 14 milioni di euro. La conclusione della trattativa sembra ormai imminente, con la Juventus pronta ad accogliere uno dei centrocampisti più ambiti del mercato europeo.

