Il Manchester United può liberare Zirkzee

Il Manchester United intensifica i contatti per, una situazione che presenta risvolti contrastanti per la Juventus. Da un lato, la notizia è amara poiché competere con i club inglesi sul piano economico risulta complicato; dall’altro, potrebbe aprire la strada a un’opportunità interessante: il prestito con diritto di riscatto di Joshua, giocatore preferito da Thiago Motta. A riportarlo è il Corriere dello Sport.Finora, inon hanno mai mostrato disponibilità a cedere l’attaccante, ma l’arrivo del francese, in grado di giocare sia come punta unica sia come spalla di, potrebbe cambiare le carte in tavola. Anche con una possibile cessione di Marcus, l’ex Bologna diventerebbe di troppo nella rosa del Manchester.Il, intanto, potrebbe lasciar partire, dato che Luis Enrique non lo considera funzionale alla sua filosofia di gioco. Tuttavia, l’attaccante ha un ingaggio di 8 milioni lordi fino alla fine della stagione, un aspetto che rappresenta un ostacolo per molte squadre. Con laesiste già un’intesa e un gradimento reciproco, ma sarà fondamentale trovare un accordo con il club parigino per concretizzare l’operazione.