Milan-Juventus, il commento del Corriere dello Sport

"Tolti Perin e Pinsoglio,in panchina aveva Weah e Fagioli (entrati al minuto 78), Danilo e Mbangula (dentro nel recupero per guadagnare tempo) più Rouhi. Solo cinque nel calcio dei cinque cambi, ne ha usati quattro. Mai vista una distinta così della, scrive il Corriere dello Sport sulla situazione dei bianconeri.Il quotidiano poi sulla forza dei bianconeri ha aggiunto: "Al netto degli infortuni, organico modesto per storia, tradizione e obiettivi del club. IThiago ha conservato l’imbattibilità, è il quarto 0-0 in Serie A, appena 21 gol in 13 partite. Non si parli solo di Vlahovic".