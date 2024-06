LaCristiano Giuntoli è già molto attivo come dimostra l'operazione per Michele di Gregorio e le tante trattative in corso, si in entrata che in uscita. In linea generale però, l'obiettivo del club a livello finanziario sarà quello di ridurre comunque il monte ingaggi.La Juve, riferisce il, vuole ridurre il monte stipendi portandolo sotto la soglia dei 100 milioni lordi rispetto ai 125 attuali. Questa la cifra che ha in mente la società. Anche per questo, ad esempio, il club spinge per far partire Szczesny, che ha uno dei contratti più alti dell'intera rosa.