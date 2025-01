La sconfitta contro il Milan sembra aver segnato un momento di rottura tra i tifosi dellaIl popolo bianconero ha iniziato a rumoreggiare e dai fischi e dalle contestazioni allo Stadium si è passati al diluvio di post sui social, tanto che, riferisce il Corriere dello Sport, appunto "è diventato trending l’hashtag #MottaOut. Incredibile, se si pensa: sembra essere tornati indietro di qualche mese ai momenti più bui dell’ultimo triennio allegriano quando a impazzare era #AllegriOut".Adesso, invece, si legge, in molti rimpiangono il passato e invitano: «Chiedete scusa a Max!» perché «con lui ne avremmo vinte molte di più». I tanti pareggi, le tante chance sprecate sono un nervo scoperto. Molti, prosegue il quotidiano,(«È peggio di Maifredi») o recuperano il suo curriculum da calciatore («Basta con questo interista»). Ma a tanti non è andata giù anche la dichiarazione di Motta, alla vigilia della sfida con il Milan, secondo cui per lui la vittoria «non è una ossessione». Replica social: «Non sa dove si trova». Ora vincere serve eccome per uscire dalla bufera.