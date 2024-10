Gatti-Thiago Motta e le scelte in difesa

"Motta pretende uno spirito positivo. Sceglie sulla base degli allenamenti, non guarda in faccia nessuno.l pedigreé non conta, altrimenti Gatti a inizio stagione non si sarebbe ritrovato capitano", il commento del Corriere dello Sport sulla gestione dell'allenatore della Juventus.Nel finale contro l'Inter è toccato di nuovo a Federico, apparso, si legge sul quotidiano,Thiago lo ha spronato e adesso vedremo chi sceglierà per affrontare il Parma. Quattro gol in una volta dopo averne preso solo uno (su rigore) nelle prime otto di campionato fanno effetto. Giuntoli, per fortuna, era riuscito a catturare Kalulu dal Milan e ora anche Cabal sta ingranando. Savona è l’altra soluzione per l’emergenza.