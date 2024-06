Roma su Federico Chiesa: la situazione

Continuano i rumors intorno a Federico Chiesa, che dovrà discutere con la Juventus per cercare di prolungare il contratto in scadenza nel 2025. Questa è la priorità del club bianconero. Secondo il Corriere dello Sport però, l'attaccante italiano è il primo obiettivo della Roma e la pista non è da scartare.La prima vera richiesta di Daniele De Rossi per la fascia è Chiesa, valutato 25 milioni ma probabilmente trattabili visto il contratto in scadenza nel 2025. La Roma, scrive il quotidiano, vuole provare a inserirsi nella probabile asta che si scatenerà quando gli agenti del giocatore annunceranno lo stallo nel rinnovo con il club bianconero. A quel punto la Roma dovrà convincerlo con un buon contratto e un progetto ambizioso, così come è De Rossi. I primi contatti li stanno avendo i giocatori giallorossi a Coverciano, le altre manovre - quelle serie - partiranno prossimamente con Ghisolfi e il tecnico in prima linea.