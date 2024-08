Nico Gonzalez-Juventus: cosa filtra



L'offerta non soddisfa

Nicolasnon lascerà la. Il presidente Rocco Commisso ha deciso di togliere dal mercato l'argentino, nonostante ci fossero stati segnali di apertura verso una possibile cessione.Gonzalez, rientrato dalle vacanze post Copa America, aveva incontrato la dirigenza esprimendo il desiderio di giocare la Champions League, attratto dagli interessamenti di Juventus e Atalanta.Tuttavia - come racconta il Corriere dello Sport - la Fiorentina ha chiuso la porta a qualsiasi trattativa, lasciando la Juventus senza un obiettivo di mercato chiave.Per i bianconeri, questa decisione complica ulteriormente la gestione degli esuberi, come Westone Filipera stato considerato come possibile pedina di scambio per Gonzalez, mentreera stato oggetto di voci di mercato non confermate. L'americano potrebbe ancora essere al centro di trattative, ma ora senza il legame diretto con la situazione di Gonzalez.La valutazione disuperava i 30 milioni di euro, ma Commisso ha ribadito la volontà di mantenere il giocatore, proprio come un anno fa quando rifiutò un'offerta ancora più alta dal Brentford. A quel tempo, Gonzalez accettò senza problemi la decisione della società, rinnovando il contratto a settembre. Adesso sarà interessante vedere come l'argentino reagirà a questa nuova chiusura, soprattutto in un contesto in cui sembrava possibile un movimento di mercato a catena che coinvolgesse diverse squadre e giocatori. Nel frattempo, il Genoa sta valutando di proporre un rinnovo al rialzo per Gudmundsson, altro giocatore di interesse sul mercato.