Locatelli alla Fiorentina: cosa filtra



La formula

"Pressing su Locatelli, è il preferito di Pradé," è il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino.Il centrocampista della Juventus è il preferito del direttore sportivo della, che ha già avviato telefonate e sondaggi per sondare la possibilità di un trasferimento. Anche perché in bianconero, Manuel rischia di finire in panchina.Sebbene sia un sogno difficile da realizzare, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Ci sono state già alcune chiacchierate esplorative sia con l'entourage del giocatore che con la dirigenza bianconera. Un paio di telefonate per capire se gli arrivi dipossano aprire la porta a una cessione dell'ex Sassuolo.La Fiorentina avrebbe già studiato la formula: l'affare sarebbe fattibile soltanto in, il che rende la strada già in salita. Senza tralasciare l'ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione, che rappresenta il tetto massimo per i viola (pari allo stipendio di Milenkovic).Non è escluso, però, che possa esserci un affondo nei prossimi giorni. Nel frattempo, la società sta cercando di risolvere gli ultimi dettagli per arrivare a Thorstvedt, per il quale ballano un paio di milioni tra domanda e offerta, e farà nuovi tentativi per capire se il Wolfsburg possa abbassare le pretese per Vranckx.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui