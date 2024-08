Kalulu rifiuta la Juventus: l'indiscrezione

Nonostante l'accordo tra Milan e Juventus per un prestito oneroso con diritto di riscatto, il futuro di Pierresembra destinato a non approdare a Torino. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il difensore francese ha deciso di rifiutare il trasferimento alla Juventus.Il diniego di Kalulu non implica però che il giocatore rimarrà con il. Infatti, nelle ultime ore, l'Atalanta ha mostrato un concreto interesse per l'ex difensore del Lione. I bergamaschi, guidati da Gian Piero Gasperini, stanno cercando di convincere il giocatore a trasferirsi a Bergamo.Resta ora da vedere se il progettosaprà attrarree convincerlo a lasciare il Milan per unirsi ai nerazzurri. La situazione è in evoluzione e le prossime ore potrebbero rivelare sviluppi significativi.





