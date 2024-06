Roberto Baggio, l'accaduto durante Spagna-Italia



Rapina a Roberto Baggio: come sta

Terrore per Robertoe la sua famiglia ieri sera durante la gara tra Spagna e Italia. L'ex calciatore, come riferisce il Corriere del Veneto, si trovava nella sua residenza diquando intorno alle 22 almeno cinque persone, tutte quante armate, hanno fatto irruzione nella sua villa.Roberto ha da subito provato ad opporre resistenza è statoe ha riportato una profonda ferita. In seguito lui e la sua famiglia sono rimasti chiusi in una stanza per quasi un'ora mentre i malviventi svaligiavano la villa rubando orologi, gioielli e denaro.Quando i malviventi hanno lasciato casa hanno potuto chiamare i carabinieri che hanno raccolto sia i filmati delle telecamere di sorveglianza che le testimonianze della famiglia. L'ex calciatore è poi stato portato in ospedale per essere medicato, soltanto un forte spavento per i restanti membri della famiglia.