Si infiamma il calciomercato invernale. Ilvorrebbe arrivare al difensore e capitano della Juventus Danilo ma stando a quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno non soltanto. Infatti, nel mirino dei partenopei di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe finito un altro difensore di proprietà della Juventus, si tratterebbe di Daniele Rugani, ora in forza all'Ajax ma che gradirebbe un ritorno in italia. Anzi, nelle scorse settimane Rugani era già stato accostato al Napoli per la sessione invernale di mercato. Ci potrebbero essere ulteriori sviluppi.