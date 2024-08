Juventus, il Napoli su Szczesny?

Ieri nell'amichevole in famiglia contro la Next Gen è stata la prima di Michele Di Gregorio nella sua nuova casa: l'Allianz Stadium. Con l'arrivo del portiere dal Monza nella lista degli esuberi ci è finito il numero 1 polacco dellaWojciech, complice anche l'ingaggio decisamente elevato. Tek però è ancora alla ricerca di una squadra pronta ad accoglierlo, nonostante le sirene iniziali dall'Arabia e un interesse del Monza.Stando a quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno il nuovo allenatore delAntonio Conte non sarebbe convinto dall'operato e dalle prestazioni di Meret, per questo motivo avrebbe mosso i primi passi per Wojciech Szczesny che invece è decisamente apprezzato dal tecnico salentino. Al momento solo un interesse, ma potrebbe concretizzarsi.





