Lasaluta Felix. L'attaccante lusitano classe 2001 dellaè pronto a trasferirsi a titolo definitivo al, club della prima divisione portoghese dove ha giocato in prestito nella stagione appena conclusa totalizzando 34 presenze in tutte le competizioni, con cinque goal e quattro assist all'attivo, contribuendo al 12° posto finale della squadra. Ai bianconeri, che avranno il 25% sull'eventuale futura rivendita, andrà subito circa 1 milione e mezzo di euro. Con la Next Gen Felix Correia è stato protagonista soprattutto nell'annata 2020-21, per poi sparire gradualmente dai radar con esperienze in prestito tra Parma, Maritimo e, appunto, Gil Vicente.