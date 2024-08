Lavince 3-0 contro il Verona e gli oltre 3mila tifosi bianconeri presenti allo stadio Bentegodi hanno potuto festeggiare. Non solo durante la partita ma anche nel post. Simpatico siparietto raccontato da Dazn che riguardaIl centrocampista statunitense non è sceso in campo ma dopo il triplice fischio è rimasto sul terreno di gioco per svolgere attività fisica. E il giocatore ha salutato i tifosi presenti che hanno ricambiato con dei cori per lui. Insomma, umore alle stelle per tutta la Juventus, Weston compreso.