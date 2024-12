I tifosi della Fiorentina salutano così i giocatori viola in partenza per Torino, dove domani affronteranno l'acerrima nemica sportiva: la Juventus. #JuventusFiorentina @TgrRaiToscana @RaiSport @Radio1Rai pic.twitter.com/sdukSrTlPQ — Sara Meini (@SaraMeini) December 28, 2024

Un’accoglienza calorosa e spettacolare ha accompagnato la partenza dellaverso Torino, dove domani affronterà la, storica rivale sportiva. I tifosi viola si sono radunati in gran numero, animando la serata con cori, bandiere e fuochi d’artificio per incoraggiare la squadra prima della sfida cruciale. L’entusiasmo dei sostenitori ha creato un’atmosfera elettrica, sottolineando il forte legame tra squadra e città in vista di una partita così sentita. Questo appuntamento rappresenta un’occasione importante per i viola, che puntano a tornare da Torino con un risultato positivo in un confronto sempre ricco di tensione e rivalità. Lo documenta Sara Meini, giornalista della Rai.