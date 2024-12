Le decisione di Mariani

La Curva Sud sostiene Vlahovic

Tutti fermi all'Allianz Stadium dopo nemmeno sette minuti di gioco. L'arbitro di Juventus-Fiorentinaha stoppato provvisoriamente la partita a causa di alcuni cori discriminatori che il settore ospiti occupato dai tifosi viola hanno indirizzato nei confronti del grande exAppurato quanto accaduto, Mariani ha fermato le operazioni sospendendo provvisoriamente la partita per qualche minuto, parlando anche con i due allenatori ai quali ha spiegato la situazione. Dopo l'annuncio da parte dello speaker dello stadio, che ha ribadito come certi tipi di cori possano portare alla sospensione del match, la gara è poi ripresa.Non appena la partita è ricominciata, la Curva Sud della Juve ha mostrato vicinanza nei confronti di Vlahovic intonando un coro di sostegno per l'attaccante serbo.