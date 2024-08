Lavince la prima amichevole della sua estate regolando con un netto 4-0 la Next Gen allenata da Paolo Montero. I goal di Danilo, Weah, Yildiz e il primo sigillo in bianconero di Khephren Thuram hanno regolato la seconda squadra bianconera che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C.Tanti gli spunti al termine del match giocato - per la prima volta in stagione - all'Allianz Stadium: da chi si è messo maggiormente in luce a chi, invece, è parso ancora indietro a livello di condizione. E, nel menù, non sono mancati nemmeno alcuni fischi...





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui