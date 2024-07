Coppa Italia, slitta il Festival di Sanremo: il comunicato

E alla fine ha avuto la meglio il calcio. La, infatti, ha appena annunciato lo slittamento del prossimodi una settimana, in modo tale da evitare la sovrapposizione con i quarti di finale diQuesto l'annuncio dell'ad della Rai: "Abbiamo deciso di spostare una settimana in avanti il Festival in accordo con il comune di Sanremo e questo è dovuto come sapete bene a un'improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato, con i quarti di Coppa Italia in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al Festival. Non c'è stata possibilità di cambiare queste date e volendo dare al pubblico la possibilità di assistere a entrambe le manifestazioni abbiamo deciso questo spostamento, che creerà problemi logistici e organizzativi, ma che è stato condiviso dall'amministrazione comunale".