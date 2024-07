La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della, al quale prenderà ovviamente parte anche laallenata da. Il club bianconero, in tal senso, entrerà in corsa ai 32esimi di finali che si disputeranno il prossimo 30 ottobre. Per conoscere l'avversario dei bianconeri sarà sufficiente attendere l'esito dei primi due turni preliminari. Quel che è certo, ad oggi, è che la Juve sfiderà una tra Padova, Ternana, Brescia o Crotone. Uscirà da questo lotto il nome del primo ostacolo lungo il percorso che porta verso il trofeo della coppa nazionale.