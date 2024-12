La Juventus Under 20 scende in campo alle ore 15 a Vivovo nel secondo turno di Coppa Italia Primavera contro la Spal. Ecco le scelte ufficiali di formazione delle due squadre:Le formazioni ufficiali di Juventus-Spal, match valevole per il secondo turno della Coppa Italia Primavera.Juventus: Radu, Martinez Crous, Boufandar, Verde, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Mazur, Grelaud, Lopez Comellas, Savio. A disposizione: Marcu, Nisci, Ventre, Srdoc, Di Biase, Florea, Bassino, Sosna, Keutgen, Djahl, Merola. Allenatore: Magnanelli.SPAL: Stagni, Rizzotto, Pegoraro, Marrale, Mayele, Roda, Cecchinato, Andreoli, Angeletti, Tarolli, Conte. A disposizione: Zenti, Occhi, Osti, Anzolin, Castiglione, Torre, Sermenghi, Camara, Samaritani. Allenatore: Pedriali.