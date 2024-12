Nessuno come la. Quella bianconera, come riporta Opta, è l'unica squadra che ha superato gli ottavi di finale in tutte le ultime 17 edizioni di, cioè da quando sono tornati a disputarsi a gara secca nel 2008/09. Questa volta lo ha fatto battendo il Cagliari in casa con un netto 4 a 0, grazie ai goal di Dusan Vlahovic, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Ai quarti, nelle prossime settimane, la Vecchia Signora affronterà poi l'Empoli, che nel turno precedente ha sconfitto un po' a sorpresa la Fiorentina.