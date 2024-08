Coppa Italia 2024/25: quando gioca la Juventus

Coppa Italia 2024/25: contro chi gioca la Juventus

Nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto 2024, prende ufficialmente il via il primo turno della2024/25. Il tabellone della coppa nazionale, vinta dallanella scorsa stagione, prende ufficialmente forma e anche la Juventus attende di conoscere il nome del proprio avversario.La Juventus debutterà in Coppa Italia agli ottavi di finale. I bianconeri giocheranno il match in gara secca valevole per gli ottavi in casa. La partita, che non è ancora stata calendarizzata, si disputerà nel mese di dicembre.La Juventus dovrà attendere l'esito dei primi turni prima di capire contro chi disputerà gli ottavi di finale. Tabellone alla mano, però, vi è già una certezza: il primo avversario dei bianconeri sarà una tra