Juventus, tutte le informazioni sulla gara di Coppa Italia

Il campionato si ferma per la pausa nazionali, ma le squadre guardano già ai prossimi impegni. La Juve tornerà in campo sabato prossimo e affronterà la Lazio in casa dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari. I biancocelesti vengono invece da una vittoria contro l'Empoli. I bianconeri, intanto, possono già pensare anche alla Coppa Italia, dove saranno impegnati negli ottavi di finale a dicembre.Come comunicato dalla Lega Serie A, il match dei bianconeri - nuovamente contro il Cagliari - è in programma per il 17 dicembre, con fischio d'inizio all'Allianz Stadium previsto per le ore 21:00.