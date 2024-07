COPPA ITALIA 2024-25 - LE DATE

Turno preliminare - Domenica 25 agosto

Sedicesimi di finale - Domenica 8 settembre

Ottavi di finale - 5-6-7 ottobre

Quarti di finale - 14-15-16 gennaio (andata), 28-29-30 gennaio (ritorno)

Semifinali - 15-16 febbraio (andata), 15-16 marzo (ritorno)

Finale - Data da definire

COPPA ITALIA 2024-25 - LA GRADUATORIA

1 - Roma

2 - Juventus

3 - Fiorentina

4 - Sassuolo

5 - Inter

6 - Milan

7 - Como Women

8 - Sampdoria

9 - Napoli Femminile

10 - Lazio Women

11 - Ternana Women

12 - Parma

13 - Cesena

14 - H&D Chievo Women

15 - Women Hellas Verona

16 - Genoa

17 - Bologna

18 - Brescia Calcio Femminile

19 - Arezzo

20 - Res Women

21 - San Marino Academy

22 - Freedom

23 - Lumezzane

24 - Vis Mediterranea

25 - Academy Pavia

26 - Orobica Bergamo

Da Juventus.com:La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha pubblicato la graduatoria per l'accesso alla Coppa Italia 2024-25, confermando il format della scorsa stagione con la partecipazione delle 10 squadre di Serie A e delle 16 di Serie B. La competizione inizierà domenica 25 agosto con due partite del turno preliminare: Lumezzane-Orobica e Vis Mediterranea-Pavia Academy. Le due squadre vincenti si uniranno alle altre 14 - quelle che nel ranking occupano le posizioni dalla numero 9 alla numero 22 - per determinare le otto che affronteranno le prime otto classificate del ranking, che entreranno in gioco successivamente. La Juventus Women di mister Canzi, al secondo posto nel ranking, inizierà la competizione agli ottavi di finale, previsti per i primi di ottobre. Di seguito le date delle varie fasi e la graduatoria completa delle 26 squadre partecipanti alla Coppa Italia femminile 2024-25.