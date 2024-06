Copa America, i giocatori della Juve impegnati: quando giocheranno e dove vederli

Copa America, il calendario del Brasile

Brasile-Costa Rica (25 giugno, ore 03:00)

Brasile-Paraguay (29 giugno, ore 03:00)

Brasile-Colombia (3 luglio, ore 03:00)

Copa America, il calendario degli Stati Uniti

Stati Uniti-Bolivia (24 giugno, ore 00:00)

Stati Uniti-Panama (28 giugno, ore 00:00)

Stati Uniti-Uruguay (2 luglio, ore 03:00)

Copa America, dove vederla in tv e streaming

Quando inizia e quando finisce la Copa America?

I riflettori in casa Juve quest'oggi saranno tutti su Federico Chiesa, che sfiderà la Spagna (match in programma alle ore 21) e su Dusan Vlahovic, impegnato con la Serbia contro la Slovenia (appuntamento alle ore 15). Presto però toccherà anche ad altri bianconeri.con la gara inaugurale tra Argentina e Canada. Non ci sono juventini a rappresentare la maglia albiceleste come tante volte accaduto nel recente passato ma la "Juve" sarà comunque presente nella competizione.Ci sono quattro giocatori bianconeri impegnati in Copa America.. Dei quattro, l'unico a non avere certezze sul minutaggio è Bremer. Per gli altri tre si prospetta una Copa America da protagonisti. Di seguito il calendario dei giocatori bianconeri con avversari e date delle loro partite.Gruppo D:Colombia, Paraguay, Costa Rica.Gruppo C:Uruguay, Panama, Bolivia.La Copa America 2024 sarà trasmessa su Sportitalia in diretta tv e in streaming in territorio italiano: gratis e in chiaro per tutti l'intero evento di giugno e luglio. Inoltre le gare del torneo saranno visibili in diretta anche su Mola TV in diretta tv attraverso l'app su una smart tv compatibile e in streaming.La Copa America nella notte italiana tra giovedì 20 giugno e venerdì 21 giugno. Finirà nel mese di luglio; la finale infatti è programmata per il 14 luglio. Data che coincide con la finale di Euro2024.