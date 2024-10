Portieri : 1 Chichizola, 40 Corvi, 31 Suzuki.

La nota ufficiale del Parma in vista del match con la Juventus:"Al Mutti Training Center di Collecchio i gialloblu hanno sostenuto questa mattina una seduta di allenamento in vista del match contro la Juventus (mercoledì 30 ottobre, ore 20:45, diretta Tv su Sky Sport e DAZN), in programma allo stadio “Allianz Stadium” di Torino. Sul campo 1 la squadra ha svolto attivazione tecnica, esercitazione tattica, una partita a campo ridotto e palle inattive (mercoledì mattina prevista la seduta di rifinitura a Torino).Al termine della seduta odierna, l’allenatore Fabio Pecchia ha convocato 25 calciatori.