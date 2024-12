Thiago Motta come Allegri? Il commento di Giuseppe Pastore

Laha vinto a Monza ma soffrendo e senza convincere particolarmente. I bianconeri si sono abbassati nel finale di partita difendendosi bassi. Un atteggiamento che ha ricordato ad alcuni la Juventus della passata stagione con MassimilianoGiuseppe Pastore, a Cronache di Spogliatoio, ha proprio parlato delle similitudini trae Allegri, facendo una battuta sull'ultima partita: "Ieri c'era Allegri sulla panchina della Juventus". Il giornalista ha aggiunto: "E' stata la partita più "allegriana" della stagione, ho visto una Juve in tutto e per tutto così e non sono sorpreso. Motta non è mai stato un allenatore così lontano da Allegri".