Contro chi gioca la Juventus ai playoff di Champions League: le possibili avversarie e quando è il sorteggio

Contro chi gioca la Juventus ai playoff di Champions

Laha chiuso la prima fase della Champions League con una prestazione davvero deludente e culminata con la sconfitta per 2-0 contro il Benfica davanti al pubblico dell'Allianz Stadium. I bianconeri, dunque, chiudono la fase campionato al 20° posto con 12 punti conquistati in otto partite, frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.La squadra di Thiago Motta, dunque, dovrà obbligatoriamente passare dai playoff per poter sperare di arrivare agli ottavi di finale. In attesa del sorteggio ecco chi potrà pescare dall'urna la formazione bianconera.

Quando è il sorteggio dei playoff di Champions

Quando si giocano i playoff di Champions

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

La Juventus è testa di serie ai playoff?

La Juventus, 20esima classifica al termine della fase campionato, sfiderà una tra, rispettivamente classificate al 13° e al 14° posto.Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà, giorno nel quale la Juventus conoscerà il suo avversario ai playoff.La Juventus, avendo chiuso al 20esimo posto nella fase campionato, non sarà testa di serie ai playoff. I bianconeri giocheranno la gara d'andata all'Allianz Stadium e il ritorno in trasferta.