Contro chi gioca la prossima partita di Champions la Juve?

La Juventus ha battuto il PSV all'esordio in Champions, piegando i campioni d'Olanda all'Allianz Stadium con un netto 3-1. Conquistati i primi tre punti della nuova fase campionato, i bianconeri sono pronti a vivere la loro seconda notte europea.La Juventus tornerà in campo in Champions League il prossimo mercoledì 2 ottobre 2024. I bianconeri saranno infatti di scena alla Red Bull Arena per affrontare il Lipsia, che nella prima giornata è stato sconfitto per 2-1 dall'Atletico Madrid. Il calcio d'inizio del match è previsto per le ore 21.00.