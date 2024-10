Massimo, noto giornalista di Sky Sport, ha commentato la lotta scudetto, ponendo particolare attenzione al Napoli, attualmente primo in classifica con 16 punti dopo 7 giornate. Le sue osservazioni mettono in luce il potenziale degli azzurri nel corso della stagione."Conte fa il furbacchione", ha esordito Marianella, alludendo all’allenatore dell’Inter, per poi chiarire il suo punto di vista sul Napoli. "Questa è una squadra da Scudetto. Per come è stata costruita, perché c’è lui e non ha gli impegni europei." Con "lui", Marianella si riferisce a Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli, il quale ha già dimostrato di avere una rosa competitiva e ben assemblata.Secondo Marianella, il Napoli, insieme alla Juventus, è "mezzo gradino sotto l’Inter, che rimane favorita". Questa affermazione evidenzia la fiducia del giornalista nei confronti della solidità dell'Inter, ma anche la competitività del Napoli, che potrebbe rivelarsi un contendore serio per il titolo. La mancanza di impegni in campo europeo per il Napoli, infatti, potrebbe giocare a favore della squadra nella lotta per il campionato, consentendo di concentrare tutte le energie sulla Serie A.