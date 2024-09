Tutti i precedenti di Antonio Conte allo Stadium



La prima volta con il pubblico

Sabato sarà una giornata speciale per, che per la prima volta affronterà laall'Allianz Stadium con i tifosi sugli spalti, da ex allenatore del club. Sono passati quasi 10 anni dal suo addio alla panchina bianconera, e finora Conte non ha mai incrociato la "Vecchia Signora" da avversario con il pubblico presente. I tre precedenti che lo vedono protagonista da ex, infatti, risalgono al periodo delle restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19, quando le partite si giocavano a porte chiuse.Le tre sfide finora giocate da Conte contro la Juve allo Stadium si sono svolte tutte con l'Inter, e nessuna ha visto il pubblico sugli spalti. Il bilancio di queste partite non è positivo per l'allenatore salentino: due sconfitte e un pareggio.La prima partita di Conte contro la sua ex squadra, a porte chiuse, si concluse con una sconfitta per 2-0 per l’Inter, con le reti di Aaron Ramsey e Paulo Dybala, proprio alla vigilia del lockdown per la pandemia.In semifinale di Coppa Italia, il pareggio senza reti consentì alla Juventus di accedere alla finale grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta all’andata. Tuttavia, questo incontro è ricordato per il nervoso scambio tra Conte e il presidente Andrea Agnelli, con tanto di dito medio rivolto in tribuna, seguito da scuse e una multa.L’ultimo incontro tra Conte e la Juve allo Stadium si concluse con una sconfitta per 3-2 per l’Inter, già campione d'Italia. La partita fu caratterizzata da espulsioni, rigori sbagliati e polemiche, con Juan Cuadrado che segnò il gol decisivo all'88'.Conte non affronta la Juve con il pubblico allo Stadium dal 18 maggio 2014, quando allenava ancora i bianconeri. La sfida di sabato contro il Napoli segnerà il ritorno in uno stadio pieno, a 1225 giorni di distanza dall’ultimo confronto contro la Juventus.. In molti si aspettano una reazione variegata, ma soprattutto applausi per un’icona del passato bianconero.Dopo le polemiche con Agnelli, Conte ha sempre sottolineato il suo affetto e la sua gratitudine per il periodo passato alla Juve, una storia che lo ha consacrato come una figura importante nel panorama calcistico italiano.