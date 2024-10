La frecciatina di Conte: 'Chi non ha mai vinto può dire delle fesserie"

n conferenza stampa pre Napoli-Lecce ha voluto mandare dei messaggi chiari all'esterno: "Noi lavoriamo ogni giorno per metterci nelle condizioni migiori di affrontare tutte le situazioni. Questo campionato è iniziato con la sconfitta a Verona che non era preventivata ed è venuto giù di tutto. Ora dopo 8 giornate siamo all'opposto"."Noi dobbiamo pensare a noi stessi, solo chi non ha mai vinto può dire delle fesserie, e le sento tante in giro, chi ha vinto sa cosa si deve fare per tornare a vincere. Ripeto, ognuno può dire quello che vuole ma spesso e volentieri sono giudizi soggettivi", l'attacco dell'allenatore del Napoli. Ma a chi è rivolto? Conte non ha specificato per chi fosse questa frecciatina, lasciando quindi dubbi in merito.Qualcuno ha pensato che potesse anche essere rivolto ache in effetti ancora non ha mai vinto essendo all'inizio della sua carriera da tecnico. Qualche giorno fa, Motta aveva risposto così in conferenza alla domanda se Conte si riferisse a lui quando ha parlato di qualcuno che voleva mettere pressione al Napoli: "Sicuramente non si riferisce a me. O sì, non lo so, chiedilo a lui".